Până în 2035, peste jumătate din populația globului va fi supraponderală sau obeză Potrivit unui raport al Federației Mondiale a Obezitații, 51% din populația globului, adica 4 miliarde de oameni vor fi obezi sau supraponderali pana in 2035, transmite Reuters. Documentul indica faptul ca rata obezitații crește deosebit de alarmant in randul copiilor și mai ales in țarile cu venituri mici. Louise Baur, președintele Federației Mondiale a Obezitații, spune ca aceste date reprezinta un ”avertisment clar” și ca factorii de decizie ar trebui sa acționeze acum pentru a preveni agravarea situației in viitorul apropiat. Este deosebit de ingrijorator sa vedem ca ratele de obezitate cresc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

