Stiri pe aceeasi tema

- Prima proba scrisa a examenului de Bacalaureat are loc luni, 25 iunie. Peste 4.000 de liceeni din Timiș sunt așteptați la proba scrisa la Limba Romana. Conform Inspectoratului Școlar Județean, in Timiș sunt așteptați la Bacaluareat 4.267 de candidați – 4.141 care au urmat cursurile…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in calitate de partener al proiectului: „START SMART – STIMULAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL IN RANDUL TINERILOR DIN REGIUNEA DE VEST” anunța inceperea sesiunilor de informare cu privire la programul de formare antreprenoriala. Prin intermediului proiectului,…

- Consiliul Local Rosiorii de Vede a adoptat proiectul depus in parteneriat cu Municipiul Gorna Oryahovitsa in Politic / on 08/06/2018 at 12:57 / Intruniti in sedinta de lucru joi, 31 mai, consilierii locali rosioreni au aprobat Proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului “The Innovative…

- Verzii bistriteni nu se lasa si continua demersurile de stopare a proiectului de reamenajare a Pietei centrale sustinut de municipalitate. Dupa ce au lansat o petitie impotriva proiectului, semnata de aproape 5.000 de bistriteni, verzii au depus zilele trecute o contestatie pe aceasta tema la Agentia…

- In cadrul Proiectului START SMART – “Stimularea spiritului antreprenorial in randul tinerilor din Regiunea Vest”, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și derulat de Universitatea de Vest Timișoara, leader de proiect și Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, partener,…

- Intr-o intervenție telefonica avuta azi la postul de radio Național FM, in emisiunea "Stop pe Piept", moderata de Alin Buzarin și Horațiu Ciornei, Ionuț Lupescu a criticat opinia redactorului-șef al Gazetei Sporturilor, Catalin Tolontan Rugat sa iși exprime poziția fața de aparițiile alaturi de oameni…

- Trustul elvetian de presa Ringier negociaza cu trustul Intact, detinut de familia Voiculescu, cumpararea Gazetei Sporturilor, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate discutiilor. Contactați de HotNews.ro, directorul Ringier Romania, Mihnea Vasiliu, și șeful Gazetei Sporturilor, Catalin Tolontan,…

- Polițiștii Secției 3 Timișoara, fac cercetari fața de trei tinere, cu varste cuprinse intre 18 și 21 de ani, banuite de furtul mai multor articole vestimentare dintr-un magazin. Cele trei tinere au fost depistate de agenții de paza ai unei societați comerciale, in timp ce incercau sa treaca de casa…