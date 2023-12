Stiri pe aceeasi tema

- OKMK – Al-Ittihad 1-2, in AntenaPLAY. A fost spectacol in Liga Campionilor Asiei. Karim Benzema si Cristiano Ronaldo, vedetele de la Al-Ittihad si Al Nassr, s-au vazut exclusiv in AntenaPLAY. Si meciul echipei lui Cosmin Olaroiu a putut fi urmarit in format LIVE VIDEO. Echipa lui Cosmin Olaroiu, Al…

- Luca Brecel – Barry Hawkins 0-4 si Mark Williams – Robert Milkins 2-4 au fost meciurile din Grupa 2 ce au deschis ziua de marti a super-turneului Champion of Champions 2023. Disputele au fost LIVE in AntenaPLAY. Dupa ce l-a „spulberat” pe campionul mondial, Barry Hawkins l-a invins seara si pe Robert…

- Internationalul italian Nicolo Fagioli si-a prelungit marti contractul cu Juventus, in timp ce ispaseste o suspendare de sapte luni pentru pariuri sportive. „Juventus are placerea de a anunta ca contractul lui Nicolo Fagioli a fost reinnoit pana la 30 iunie 2028”, a anuntat clubul din Serie A intr-un…

- Palermo – Spezia 2-2 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Nedelcearu a privit de pe banca de rezerve finalul dramatic de meci. Spezia a condus cu 2-0, dar Palermo a revenit fabulos. Golul egalarii l-a marcat in al 14-lea minut de prelungiri. Stulac a reusit o executie fabuloasa din lovitura libera. Cele…

- Parma – Como 2-1 s-a vazut in AntenaPLAY. „Cruciatii” s-au impus, cu emotii pe final, in partida din etapa a 10-a din Serie B. Dennis Man a deschis scorul pentru Parma, in minutul 8. Internationalul roman a reusit astfel al treilea gol al sezonului. Parma este lider in Serie B, iar dupa victoria cu…

- Benfica – FC Porto 1-0 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Marele derby al Portugaliei a fost decis de campionul mondial Angel Di Maria. Acesta a marcat singurul gol al meciului in minutul 68. Angel Di Maria a ajuns la 5 goluri marcate in acest sezon pentru Benfica. Cu Porto, acesta a marcat cu un […]…

- Palermo – Cosenza 0-1 a fost exclusiv in AntenaPLAY. Duelul a contat pentru etapa a 6-a a noului sezon din Serie B. Echipa lui Ionuț Nedelcearu a fost invinsa pentru prima data de la startul noului sezon competițional. Oaspeții au dat lovitura in minutul 90+1, grație golului fabulos marcat de Canotto.…

- Selectionerul nationalei, Edi Iordanescu, priveste cu incredere dubla Romaniei cu Israel si Kosovo. Romania – Israel e sambata, de la ora 21:45 in format LIVE TEXT pe AS.ro. Romania – Kosovo va fi in exclusivitate pe Antena 1 si in AntenaPLAY marti, tot de la 21:45. Ambele jocuri ale nationalei din…