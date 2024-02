Stiri pe aceeasi tema

- Benfica – Portimonense 4-0 si Rio Ave – Sporting 3-3 au fost meciurile zilei in AntenaPLAY. Sporting a facut doar un egal pe terenul celor de la Rio Ave si a ramas la 2 puncte in spatele liderului Benfica. Totusi, „leii” au un meci mai putin disputat. Campioana a facut show total cu Portimonense si…

- Cosenza – Sampdoria 1-2 a fost in AntenaPLAY. Duelul din aceasta seara a deschis etapa cu numarul 26 a sezonului de Serie B. Dupa acest rezultat, Cosenza se afla pe locul 11 in Serie B, cu 32 de puncte. De cealalta parte, Sampdoria a urmat pana pe poziția a 12-a și are, in momentul de […] The post Cosenza…

- Romania – Anglia, duelul din play-off-ul Campionatelor Mondiale pe echipe din Coreea de Sud, va fi live in AntenaPLAY, de la ora 06:00. „Tricolorii” lupta pentru optimile competitiei de la Busan, competitie care ii poate duce la Jocurile Olimpice. Romania s-a calificat dramatic in play-off-ul Campionatelor…

- Meciul Benfica – Vizela, scor 6-1, a putut fi urmarit in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. A fost show total pe Da Luz. Gazdele au dat recital si au inscris din toate pozitiile! Bemfoca este lider in Liga Portugal. Campioana din Liga Portugal s-a distrat cu „lanterna roșie” si s-a distantat la trei puncte…

- Estrela – Portimonense 3-0 a fost in AntenaPLAY. Meciul Sporting – Braga va fi in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY duminica, 11 februarie, de la ora 20:00. Duelul conteaza pentru etapa cu numarul 21 a sezonului de Liga Portugal. Primul meci din cadrul acestei etape a fost cel dintre Estrela și Portimonense,…

- Tragerea la sorti a grupelor Ligii Natiunilor 2024-2025 va avea loc joi, de la ora 19:00, la Paris, si va fi transmisa live in AntenaPLAY. Romania se afla in Liga C a competitiei, fiind prima din prima urna valorica. Competitia este una care se poate dovedi extrem de importanta pentru Romania, care…

- Roberto Mancini si-a cerut scuze pentru gestul din timpul meciului Arabia Saudita – Coreea de Sud! Nationala pregatita de italian a pierdut in mod dramatic calificarea in sferturile de finala de la Cupa Asiei 2023, competitie transmisa LIVE in AntenaPLAY. Arabia Saudita a fost invinsa la loviturile…

- Maroc – Africa de Sud 0-2 a fost in AntenaPLAY! Sud-africanii au produs surpriza si s-au calificat in sferturile de finala, dupa victoria cu 2-0 in fata vedetelor din Maroc. Achraf Hakimi, starul lui PSG, a avut sansa de a trimite partida in prelungiri, dar a ratat o lovitura de la 11 metri in minutul…