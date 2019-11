Stiri pe aceeasi tema

- Politia a anuntat ca nu trateaza acest incident ca fiind unul de natura terorista, dupa ce a fost sesizata cu privire la aceasta posibila raspandire a unei substante toxice pe artera comerciala Brompton Road, unde se afla magazine a numeroase marci de lux, precum Harrods sau Harvey Nichols. ''Am…

- In Malta, activistii se vor strange la ora locala 15:00 (13:00 GMT) la locul unde in urma cu doi ani a fost ucisa jurnalista de investigatii. De asemenea, in capitala malteza La Valletta va avea loc o slujba de comemorare la ora locala 18:00 (16:00 GMT).In semn de respect fata de aceasta…

- In Malta, activistii se vor strange la ora locala 15:00 (13:00 GMT) la locul unde in urma cu doi ani a fost ucisa jurnalista de investigatii. De asemenea, in capitala malteza La Valletta va avea loc o slujba de comemorare la ora locala 18:00 (16:00 GMT), relateaza Agerpres. In semn de respect…

- Cea mai veche companie aeriana din lume a implinit 100 de ani. Primul zbor intercontinental a durat 55 de zile. Azi, zboara cu combustibil din ulei reciclat și il are pilot pe insuși regele țarii Compania aeriana olandeza KLM a operat, in 2018, peste 1.500 de zboruri pentru care a utilizat biocombustibil,…

- Parinții lui Mario Iorgulescu ar fi platit o suma fabuloasa, de peste 60.000 de euro, pentru transferul baiatului lor cu o ambulanța aeriana intr-o clinica din strainatate, anunța antena3.ro. Astfel, potrivit unor noi surse, fiul lui Ginoi Iorgulescu a fost transportat in secret cu un avion care aparține Ministerului…

- Lovitura de teatru - DNA nu a mai prelungit masurile preventive in cazul lui Sebastian Vladescu și a celorlalți inculpați dosarul de corupție! Surse judiciare afirma pentru STIRIPESURSE.RO ca procurorii DNA au decis, luni, sa nu mai prelungeasca masura preventiva in cazul fostului ministru al finanțelor…

- Sapte percheziii au fost efectuate la Monaco, Londra si Liege si doua persoane au fost arestate, in cadrul unui dosar de coruptie in fotbalul belgian. Este vorba despre un dosar de coruptie in fotbal instrumentat la Bruxelles.Ancheta viza initial transferul din 2015 al atacantului sarb Aleksandar Mitrovic,…

- Parchetul belgian a anuntat miercuri ca au fost efectuate sapte perchezitii in Belgia, la Londra si in Monaco, iar doua persoane au fost arestate intr-un dosar de coruptie in fotbal instrumentat la Bruxelles, relateaza AFP. Ancheta viza initial transferul din 2015 al atacantului sarb Aleksandar Mitrovic,…