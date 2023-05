Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 186/2022, prin care este instituit cadrul legal necesar aplicarii in spatiul juridic national a dispozitiilor Regulamentului (UE) 2022/1854, in contextul indeplinirii de catre Romania a obligatiilor ce-i revin,…

- Senatul a adoptat tacit, marti, o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii si a Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat.

- Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013. Interventiile legislative vizeaza ca pajistile situate in extravilanul localitatilor sa poata fi scoase definitiv sau temporar din circuitul agricol si pentru construirea si…

- Vicepremierul si ministru al Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, prim-vicepresedinte al PSD, a declarat, joi, in Prahova, ca precizarea Ministerului Justitiei (MJ) privind pragul valoric de 9.000 de lei pentru abuzul in serviciu a venit „un pic prea tarziu”. „Nu am participat duminica…

- Actuali sau foști lideri liberali critica pragul de 250.000 de lei, votat astazi pentru abuzul in serviciu. Deputatul liberal Raluca Turcan susține ca este o greseala care trebuie corectata la Camera Deputatilor, in vreme ce fostul președinte Teodor Stolojan susține o poziție similara. UPDATE: Și liderul…

- Senatul a votat, miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, proiectul de lege al Guvernului privind pensiile speciale, cu amendamentele agreate in cadrul coalitiei. Proiectul de lege a fost votat cu 79 de voturi pentru si 37 impotriva si merge la Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.…

- Azi, in Senat, a fost supus la vot proiectul de lege care reglementeaza reclamele la jocurile de noroc. Legea a trecut cu 80 de voturi pentru și doar doua abțineri. Pentru a deveni aplicabila, mai e nevoie și de vot in plenul Camerei Deputaților. Azi, 80 de senatori au votat „pentru” modificarea legii,…

- „Va scriu in legatura cu modificarile care se preconizeaza in domeniul dreptului concurentei si care includ o dispozitie privind demiterea consiliului de administratie al Consiliului Concurentei. Inteleg ca, la 20 decembrie 2022, Camera Deputatilor a votat un proiect de lege care aduce anumite modificari…