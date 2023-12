Stiri pe aceeasi tema

- In anii 80 pregatirile de Craciun și Anul Nou erau o proba suprema pe care trebuia sa o treaca o familie de romani in asigurarea minimului necesar, cadourile de sub brad și masa de Craciun, care insemnau și cumparaturi, dar mai ales abilitatea de „a face rost” de tot ce trebuie de pe piața neagra. Daca…

- Brazii de Craciun in ghiveci sunt din ce in ce mai cautați in ultima perioada, fiind o alternativa ecologica la risipa de brazi naturali care se arunca annual. Horticultura pune la vanzare astfel de brazi si da unele indrumari privind ingrijirea lor. Daca alegeti un brad in ghiveci, avantajul este ca…

- Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani de iarna. Am putea avea sarbatori mai calde decat in mod obișnuit. Temperaturile par sa se mențina ridicate și dupa Craciun și Anul Nou. Ce prevad specialiștii pentru lunile ianuarie și februarie 2024. Cum va fi vremea de Craciun…

- VIDEO ”Din cer canta ingerii” – Colind de Craciun interpretat de o tanara din Alba. Compoziția aparține tatalui ei și a fost inregistrata in studioul acestuia ”Din cer canta ingerii” – Colind de Craciun interpretat de Daria Biraesc, o tanara din Alba. Compoziția aparține tatalui ei și a fost inregistrata…

- Un sondaj realizat de Klarna, rețeaua globala de plați și destinație de cumparaturi bazata pe inteligența artificiala (IA), dezvaluie obiceiurile de cumparare ale romanilor in perioada Sarbatorilor. Potrivit sondajului, 61% dintre romani incep sa cumpere devreme pentru a profita de reduceri și oferte.…

- Un molid de pana la 1,3 metri va costa 15 lei, iar un brad cu inalțimea intre 2 și 3 metri va ajunge la 35 de lei. In piața insa, prețurile sunt mult mai mari pentru brazii naturali: intre 110 și 400 lei.”Din cei 24.796 de pomi de Craciun care vor fi pusi pe piata prin intermediul ocoalelor silvice…

- Regia Naționala a Padurilor- Romsilva, prin unitațile sale teritoriale, scoate spre vanzare peste 20.000 de pomi de Craciun in sezonul sarbatorilor de iarna. Prețurile pornesc de la 15 lei pentru un pom de Craciun, daca este achiziționat de la ocolul silvic.