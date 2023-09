Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon din Liga Florilor a debutat miercuri cu un rezultat neașteptat: vicecampioana Rapid a fost invinsa de nou-promovata Corona Brașov cu 29-25. Rapid București a jucat primul meci din acest sezon pe teren propriu. Ceea ce parea a fi o partida la indemana s-a dovedit a fi un dezastru pentru echipa…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Gabriel Canu. Ei bine, de aceasta data camerele de filmat l-au suprins pe antrenorul secund al celor de la Metaloglobus intr-o ipostaza demna de un barbat adevarat. Dupa ce…

- Rapid București face o schimbare in staff-ul tehnic, dupa patru etape in care a caștigat doar cinci puncte. Bogdan Lobonț este noul antrenor cu portarii și are misiunea sa-l „trezeasca” pe Horațiu Moldovan, titularul echipei din Giulești și al primei reprezentative. Vestea a fost anunțata pe contul…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Dani Coman, unul dintre foștii mari jucatori ai fotbalului romanesc și, totodata, fostul conducator de la echipa de fotbal AFC Hermannstadt. Ei bine, de aceasta data, camerele de filmat…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Marko Dugandzic, atacantul echipei de fotbal Rapid București. De aceasta data, camere de filmat l-au surprins pe golgheter-ul acestui campionat intr-o ipostaza rara. Daca pana acum erați…

- Helmut Duckadam (64 de ani), legenda Stelei, este de parere ca plecarea lui Adrian Mutu (44 de ani) de la Rapid ar putea fi un dezavantaj pentru echipa din Giulești. Mutu s-a ințeles cu Neftchi Baku, acolo unde va primi un salariu de 500.000 de euro anual. La Rapid avea 150.000 de euro. Clubul giuleștean…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Razvan Raț, fosrtul fotbalist de la echipa de fotbal FC Rapid Bucureșți. Ei bine, de aceasta data camerele de filmat l-au surprins pe fostul mare fotbalist din "Giulești" intr-o ipostaza…

- Rapid București, echipa clasata pe locul 5 in sezonul 2022-2023 al Ligii I de fotbal, l-a transferat, in urma cu cateva zile, pe Omar El Sawy, sportiv nascut la Targu Mureș in urma cu 19 ani, unul dintre jucatorii cei mai promițatori ai țarii, component al naționalei Romaniei U19. Jucatorul cu origini…