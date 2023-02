Stiri pe aceeasi tema

- In data 02 februarie 2023, in jurul orei 06:00, Politia Orasului Calan a fost sesizata despre faptul ca o boxa (anexa) pentru depozitarea bunurilor, amplasata in scara unul bloc de locuinte din Calan ar fi fost sparta, in noaptea din 02/03 februarie 2023. Politistii care s-au deplasat la fata…

- Scena desprinsa din filme, in Parcul Civic din Timișoara. Un tanar a fost fugarit de polițiștii locali dupa ce a furat telefonul unui barbat, in plina strada. Hoțul a fost prins și reținut.

- Barbatul din Huși a profitat de neglijența unui angajat al salii de jocuri, care lasase seiful deschis, și a furat o suma importanta de bani. Polițiștii l-au identificat rapid la o alta sala de jocuri, unde tanarul se dusese sa joace la pacanele.

- A furat un scuter electric lasat de proprietar pe trotuar, in fața locuinței. Tanar din Blaj, REȚINUT de polițiști Un tanar din Blaj a fost reținut dupa ce ar fi sustras un scuter electric. Polițiștii au recuperat scuterul și l-au restituit pagubitului. Potrivit IPJ Alba, la data de 3 ianuarie 2023,…

- VIGILIGENȚA MAXIMA… Polițiștii din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au descoperit la control și reținut pentru continuarea cercetarilor un autovehicul marca Mercedes Vito care figura in bazele de date ca fiind cautat de autoritațile din Belgia. In data de 31 decembrie 2022, in jurul orei 01.00,…

- Spargere la Consiliul Județean Galați. Angajații instituției s-au intors marți dimineața la lucru și au gasit birourile ravașite. Polițiștii au fost chemați la fața locului și primul lucru pe care vor sa il lamureasca e daca a fost ceva furat.

- Un tanar de 22 de ani din Dumitrița este banuit ca saptamana trecuta ar fi furat peste 350 de litri de motorina, dintr-un șut, cu canistre, dintr-o stație PECO. Alți doi tineri de 21 și 20 de ani din aceeași localitate l-ar fi ajutat. Tanarul de 22 de ani din Dumitrița a alimentat intr-o stație PECO…

- Moș Craciun a fost furat! Chiar din centrul Timișoarei, unde statea in fața unui magazin spre bucuria trecatorilor, care iși faceau poze cu el. O papușa in marime naturala a disparut ziua in amiaza mare. Furtul a fost surprins pe camerele se supraveghere din magazin.