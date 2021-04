PACTUL PENTRU MUNCĂ: Digitalizarea relațiilor de muncă – o prioritate La inițiativa Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), a fost lansat, in urma cu doi ani, “PACTUL PENTRU MUNCA” (PPM), un proiect prin care au fost identificate soluții și strategii care, pe termen scurt și mediu, pot contribui la echilibrarea pieței forței de munca in Romania și la crearea unui cadru legislativ care sa asigure o evoluție coerenta a pieței muncii. Pactul pentru Munca a adus in fața partidelor politice și autoritaților de resort masuri concrete. In urma discuțiilor dintre reprezentanții Boardului PPM și Ministrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

