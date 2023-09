Casa Naționala de Asigurari de Sanatate anunța, vineri, propunerile pentru cadrul in care pot fi decontate serviciile de consiliere, psihoterapie și fizioterapie a pacienților cu arsuri, conform documentelor postate pe site-ul instituției și al unei postari facuta pe rețelele de socializare. „Avem datoria fața de pacienți sa facem tot ce ține de noi pentru a […] The post Pacienților cu arsuri li se vor deconta serviciile de consiliere psihologica, psihoterapie și fizioterapie. Propunerile CNAS appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .