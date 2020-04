Pentru a evita aglomerarile de la cabinete și pentru a reduce riscurile de expunere in perioada pandemiei de COVID-19, medicii de familie pot acorda consultații la distanța. Guvernul a aprobat o hotarare in acest sens la sfarșitul lunii martie. Insa pacienții in varsta nu se descurca foarte bine cu tehnologia și chiar și tinerii sunt reticenți cu privire la rețetele trimise online. In ceea ce privește facilitarea eliberarii de rețete și alte decizii care sa ii ajute pe pacienți și pe medicii de familie in aceasta perioada, lucrurile nu stau atat de bine cum se aude peste tot, spune dr. Carmen…