Peste 95% dintre pacienții cu boli rare nu au tratament nicaieri in lume, una dintre soluții fiind tratamentele in servicii de recuperare, dar din pacate in Romania sunt foarte puține. „Peste 95% dintre pacienții cu boli rare nu au tratament nicaieri in lume. Singurele tratamente și terapii care ii ajuta sunt aceste tratamente de recuperare și serviciile holistice. Și in Romania pacienții considera serviciile de recuperare foarte importante. Nu sunt suficiente serviciile de recuperare in Romania, nu exista suficienta informație despre bolile rare și de multe ori sunt puși pe lista de așteptare…