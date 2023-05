Stiri pe aceeasi tema

- O companie peruana care instaleaza conducte de gaz a descoperit un pachet funerar vechi de 600 de ani cu ramașițele unui vechi colonist. Firma a dat peste le in timpul unor sapaturi intr-un cartier din capitala Lima. Este unul dintre cele 1.700 de ramașițe arheologice pe care compania le-a gasit in…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o cu scorul de 3-0 pe CFR Cluj și s-a calificat pentru a treia oara in ultimile patru sezoane in finala Cupei Romaniei. Deținatoarea trofeului s-a impus prin golurile marcate de Nicolae Paun, Marius Stefanescu si Mario Rondon. Ardelenii au evoluat mai bine de o repriza…

- Caz șocant la Craiova! Se pare ca un medic (46 de ani) a fost reținut și este acuzat de moartea a patru pacienți. Potrivit procurorilor, se pare ca patru pacienți au murit, asta dupa ce medicul le-a prelevat probe pentru biopsie. Fostul șef de secție este acuzat de ucidere din culpa. Pacienții, doi…

- Un director de la Antifrauda a gasit cum se face o subdimensionare a contractelor de munca la platformele de livrare de mancare. „ Am sesizat in acest domeniu o foarte mare subdimensionare a contractelor de munca, au fost multe controale și vor continua, astfel incat munca sa fie declarata in mod corect.…

- Asigurarea impotriva dezastrelor naturale ramane valabila si permite instrumentarea daunelor, chiar si in situatia in care distribuitorul intra in faliment, a anuntat vineri Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID). Dupa ce Consiliul ASF a decis sa retraga autorizatia de functionare…

- Administrația Prezidențiala a transmis ca, incepand din 2019 și pana in prezent, Iohannis a calatorit in afara țarii de 67 de ori, in delegații oficiale. Costurile totale ajung undeva la 7 milioane de euro. In 2022, Președintele Romaniei a avut 21 de deplasari externe, cu cheltuieli care ajung la 16…

- Toblerone va elimina varful Matterhorn de pe ambalajele sale, dupa ce o parte din producția de ciocolata a fost mutata in afara Elveției, noteaza BBC. Tableta in forma de piramida, care reflecta varful alpin, va fi supusa unei schimbari de etichetare și va include semnatura fondatorului sau, a declarat…