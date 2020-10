Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara primesc, de astazi, tratamentul care i-a fost administrat și lui Donald Trump. Institutul Matei Bals din Capitala a fost primul din tara care a introdus aceasta schema de tratament pentru cei infectati cu SARS-COV2.

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, susține ca sistemul medical este aproape de momentul in care medicii vor fi nevoiți sa aleaga pe cine trateaza și pe cine nu. Doctorul avertizeaza ca sistemul medical este aproape de limita eficienței,…

- Concediile medicale pentru pacienții conformați cu COVID vor putea fi acordate și de catre medicii de familie, insa numai pentru perioada dintre momentul confirmarii infecției cu virusul și momentul internarii in spital. Este vorba de cazul in care internarea in spital intarzie cateva zile, de la momentul…

- Procedurile și algoritmul parcurs de un pacient cu simptomatologie specifica COVID-19 s-au schimbat. Noile date au fost publicate miercuri, in Monitorul Oficial. Printre cele mai importante modificari se numara faptul ca retestarea dupa 14 zile nu mai este necesara, exista precizari importante in privința…

- Ziarul Unirea Tratament inovator la Timișoara impotriva COVID-19: Pacienții sunt tratați dupa o noua tehnica și nu mai ajung la terapie intensiva Pacienții cu COVID-19 internați la Spitalul Victor Babeș din Timișoara sunt tratați cu o noua tehnica. Aceasta era folosita in cazul altor boli pulmonare,…

- Un medic primar de pe secția de ATI a unui dintre cele mai mari spitale din București a dezvaluit realitatea din spitatele din țara: „Nu este decat o mare iluzie ca exista spitale non-COVID și spitale COVID”.

- Pacientii vindecati fie refuza sa doneze plasma, fie vin prea tarziu si nu mai au anticorpi, spun medicii de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, care fac un apel disperat catre cei salvați: „Donați plasma! Ajutați-ne sa salvam cat mai multe vieți”. De cand au inceput tratamentul cu plasma si pana…

- Corpul de control al Ministerului Sanatatii va face, in perioada urmatoare, mai multe verificari la directiile de sanatate publica si la spitale pentru a evalua modul in care sunt respectate drepturile pacientilor la asigurarea tratamentului si serviciilor medicale, activitatea Serviciului Prevenire…