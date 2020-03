O pacienta, de 64 de ani, din Filiași, care a fost adusa la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgența (SJU) din Craiova a fost ieri izolata, cu suspiciune de COVID-19. Femeia a fost testata abia ieri, in jurul pranzului, dupa ce a petrecut o noapte intreaga in spital, timp in care mai multe persoane de la SJU Craiova ar fi sunat insistent la DSP Dolj ca sa vina sa ia probe, fara succes, insa. Aseara, la ora 18:00, dupa o zi de haos și alerta maxima la ATI și UPU de la SJU Craiova, a venit rezultatul testului. Negativ. Inainte de aflarea rezultatului, cadre medicale de…