Stiri pe aceeasi tema

- ■ un barbat, care a suferit o amputatie a fost trimis la o clinica din Iasi degetul taiat a fost uitat la Spitalul Roman ■ reprezentantii unitatii sanitare si Serviciului de Ambulanta spun ca nu au nici o vina pentru cele petrecute ■ circumstantele intimplarii nefericite sint cercetate de Ordinului…

- Medicii de la la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi nu i-au putut replanta barbatului transferat la spitalul din Roman degetul amputat intr-un accident de munca si care a fost uitat de o asistenta de pe ambulanta, scrie Agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Spitalului Sf Spiridon din Iasi,…

- Un pacient a fost transportat de urgența de la Roman la Iași, insa fara degetul amputat. Se pare ca asistenta ce se ocupa de barbat a uitat recipientul in care se afla degetul pacientului. Pacientul a suferit un accident de munca Este vorba despre un pacient in varsta de 54 de ani. Acesta a suferit…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Municipal Roman, Andreea Trifan, a declarat, pentru agerpres.ro, ca medicul din Unitatea de Primiri Urgente i-a pus in vedere asistentei de pe ambulanta, la predarea pacientului, ca degetul amputat se afla in acel recipient, dar aceasta a omis sa il ia."Pacientul a…

- Un pacient in varsta de 54 ani a fost transferat de la Spital Municipal Roman la Spitalul „Sfantul Spiridon” Iasi fara degetul amputat, din cauza faptului ca asistenta de pe ambulanta a uitat sa ia si recipientul cu gheata in care se afla inelarul pierdut in urma unui accident de munca. Purtatorul de…

- Un barbat in varsta de 54 ani, care a ramas fara inelarul de la mana stanga in urma unui accident de munca, a fost transferat de urgența, luni, 5 aprilie, de la Spital Municipal Roman la Spitalul "Sfantul Spiridon" Iasi fara degetul amputat, care a ajuns mai tarziu, cu o alta ambulanța, relateaza Agerpres.…

- Un pacient a fost transferat de la Spital din Roman la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi fara degetul amputat, dupa ce asistenta de pe ambulanta a uitat sa ia si recipientul cu gheata in care se afla inelarul. Barbatul de 54 de ani iși pierduse degetul in urma unui accident de munca.

- Totul s-a intamplat, ieri dimineata, la Centrul de Primiri Urgente al Spitalului Municipal de Urgenta Roman, acolo unde un barbat de 54 de ani, din Piatra-Neamt a ajuns dupa ce a suferit un accident de munca si a ramas fara un deget. Dupa ce l-au consultat, medicii au decis ca pacientul sa fie transferat…