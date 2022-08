O doctorita din judetul Timis este cercetata penal dupa ce si-ar fi agresat un pacient. Femeia s-ar fi enervat in timpul unei consultatii și l-a lovit pe pacient peste fata de mai multe ori. Incidentul s-a produs luni seara, in jurul orei 18.00, in Bulgaruș, județul Timiș. Pacientul, un barbat de 66 de ani, a […] The post Pacient, batut cu salbaticie de o doctorița. Intrebarea care a scos-o din minți pe femeie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .