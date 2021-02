Păcăleala ”reducerilor” din supermarketuri – experiment Supermarketurile și-au obișnuit clientela ca, in cazul unor produse vandute cu un preț redus, eticheta de preț sa fie de culoare roșie și, in plus, pentru a accentua faptul ca prețul din ziua respectiva a fost redus fața de prețul obișnuit, eticheta sa conțina prețul vechi, taiat, și alaturat prețul nou, care se presupune ca ar trebuie sa fie semnificativ mai mic. Astfel, se creeaza un reflex conționat și se induce subliminal clientului ideea ca, atunci cand vede o eticheta roșie și, mai mult, una cu doua prețuri, cel vechi taiat și cel nou, produsul respectiv este o adevarata oferta. Din pacate,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

