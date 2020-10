(P) Vânzări 100% la primele licitații de artă din noul sezon Noul sezon al pieței de arta romanești a debutat cu un record absolut. Primele doua licitații de arta, de fapt doua parți ale aceleași Licitații a unei Colecții de Arta Bucureștene, organizate de casa de licitații A10 by Artmark, au inregistrat adjudecari de 100%. Au fost scoase la vanzare aproximativ 500 de opere de pictura romaneasca și europeana, fie istorice, fie contemporane, de la un preț unitar de pornire, specific licitațiilor cu caracter de lichidare de patrimoniu (organizate sub egida marcii asociate Hanul cu Tei bu Artmark), nu puține dintre acestea semnate de mari… Citeste articolul mai departe pe AgerPres.ro…

Sursa articol si foto: AgerPres.ro

