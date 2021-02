Stiri pe aceeasi tema

- Afla care sunt cele 5 destinații turistice perfecte pentru orice jucator de casino. Descopera unde distracția este mereu la cote maxime! Lumea moderna a cazinourilor inseamna platforme criptate, mese de joc la care se poate paria chiar și cand numarul maxim de jucatori a fost atins, bonusuri, promoții…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a anunțat vineri seara la Digi24 ca personalul medical din spitale va primi bonusuri pentru efortul depus in vaccinarea propriu-zisa, dar și in munca de convingere a oamenilor ca sa fie imunizați. El a precizat ca și medicii de familie vor primi astfel de bonusuri.…

- Contribuabilii romani incep sa acceseze serviciile online ale primariilor, iar in topul preferintelor de utilizare a acestora se regasesc plata impozitelor sau a taxelor si efectuarea programarilor in cadrul institutiilor de stat, conform unui studiu realizat de un furnizor de aplicatii software.…

- Decizia privind inchiderea școlilor, care va fi valabila pana la finalul anului, a fost luata in contextul in care restricțiile impuse pana acum nu au dus la scaderea noilor infectari la nivelul la care se așteptau autoritațile. Premierul Chung Sye-kyun a anunțat ca se ia in calcul inclusiv inchiderea…

- Industria jocurilor de noroc online din Romania consta din platforme de jocuri de noroc care ofera pariuri sportive, jocuri de pariuri la masa – blackjack, ruleta, poker - și alte activitați de jocuri de noroc, cum sunt jocurile de tip slot, celebrele pacanele. Sunt o mulțime de cazinouri…

- In timp ce state puternic dezvoltate sunt copleșite de explozia de cazuri COVID, obligandu-le la restricții drastice și carantina, alte țari, inclusiv națiunile in curs de dezvoltare, au reușit aproape sa elimine agentul patogen in interiorul granițelor. Bloomberg a analizat cifrele pentru a determina…

- Peste 30% din totalul deceselor din cauza noului coronavirus au fost inregistrate saptamana trecuta in Arad, Bucuresti, Timis, Mures si Sibiu, precizeaza Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, bazat pe datele raportate in saptamana 9 – 15 noiembrie,…

- Numarul cazinourilor online din țara noastra este intr-o continua creștere. Peste 20 sunt licențiate de Oficiul Național de Jocuri de Noroc (ONJN), iar oamenii au posibilitatea sa joace la ele in condiții de securitate deplina. Cum fac aceste cazinouri sa atraga clienți, in condițiile in care competiția…