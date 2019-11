(P) Sprijin pentru Imunitatea copiilor, cu ajutorul Minimartienilor PROimun Știați ca aproximativ 50% din vizitele la medicul pediatru sunt cauzate de infecțiile respiratorii recurente?* Pentru a susține imunitatea copilului tau, Walmark vine cu o noua gama de produse: Minimarțienii PROimun. Cu gust placut și ușor de inghițit, cu familiarii minimarțieni pe ambalaj, dar și cu o formula speciala, noul complex de vitamine Minimarțieni PROimun ajuta la intarirea sistemului imunitar (datorita continutului de vitamina C si zinc) și susține sanatatea tractului respirator (datorita extractelor de soc si frunze de roinita). Pentru orice parinte este important de știut ca susținerea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

