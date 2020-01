(P) Șemineu sau sobă pe lemne? (P) Șemineu sau soba pe lemne? Daca nu știați pana acum care este diferența dintre un semineu și o soba care funcționeaza cu lemne, specialiștii in soluții de incalzire neconvenționala de la Șeminee Sibiu (partener oficial PEFOC) ne-au pregatit un articol care sa ne vina in ajutor și sa ne raspunda cat mai precis acestei dileme, oferindu-va cateva detalii care sa va faca sa alegeți corect și in funcție de nevoile reale de incalzire ale locuinței, dar și de preferințele fiecaruia dintre voi. Acestea fiind spuse, începem cu cea mai evidentă caracteristică - în primul rând,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- (P) Bazeaza-te pe meseriași adevarați daca iți dorești un șemineu de calitate in casa ta O data cu trecerea timpului, tot mai mulți dintre noi am devenit cuceriți de bucuria pe care o poate oferi caldura, sunetul lemnelor care trosnesc in mijlocul iernii sau atmosfera deosebita creata in jurul unui…

- Internetul este o sursa inepuizabila de informații, dar asta nu inseamna ca toate trebuie preluate ca atare. In social media circula de ceva timp ideea ca orice om poate sa depisteze daca are cancer pulmonar cu ajutorul degetelor de la maini. Aceasta metoda poarta denumirea de test Schamroth și consta…

- Lumina dintr-o incapere a casei tale este foarte importanta, atat pentru sanatatea ochilor tai, cat si pentru aspectul pe care aceasta il ofera unei camere. Indiferent de cat de tipul iluminarii artificiale, fie ea rece sau calda, aceasta este necesara pentru a te ajuta sa iti desfasori activitatile,…

- (P) Retraiește caldura din vacanțele de iarna petrecute la bunici, la gura unei sobe captușite cu teracota! Ușor de recunoscut din copilaria fiecaruia dintre noi, petrecuta in vacanțele de iarna la bunici, soba a ramas și in prezent una dintre cele mai utilizate și eficiente soluții de incalzire in…

- Daca in urma cu cativa ani ceasurile inteligente pareau ceva de domeniul fantasticului, astazi oricine are acces la o gama diversificata, accesibila pentru toate buzunarele. In schimb, multi se intreaba la ce poate fi util un smartwatch in conditiile in care avem tot ce ne trebuie pe telefon? Aici exista…

- Via Carmina lanseaza in premiera cel mai bun produs in materie de terenuri: parcele la cheie, cu toate utilitațile incluse, gaz, apa, canalizare, curent, drumuri asfaltate și iluminat public, plus proiect și autorizație de construire CADOU! Cel mai bun preț de pe piața! Pentru cei care…

- Daca vrei sa ii oferi livingului tau un plus de eleganța sau, pur și simplu, cauți o varianta eficienta de incalzire, ar trebui sa iei in considerare ideea de șemineu. Exista o mulțime de șeminee moderne la prețuri competitive pentru care poți opta și poți alege in funcție de scop, de combustibil, de…

- Atunci cand ai un eveniment important pentru tine sau pentru familia ta, este bine sa iei in calcul toate informatiile care sunt legate de acel moment. Este bine sa calculezi cate persoane vor fi prezente alaturi de tine si ce preferinte au, ce fel de moment al zilei este preferat si care…