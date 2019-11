Stiri pe aceeasi tema

- *155 de metri inalțime * 27 de etaje * office, retail, centru de conferințe și hub medical, in aceeași cladire * facilitați pentru angajați * 13.000 locuri de munca * „cladire verde", inconjurata de parc Demisol și parter - magazine, restaurante și cafenele tematice. Etajul 1 - centru de conferințe.…

- In perioada 23 – 27 octombrie 2019, tinerii din Romania se vor intani la Iași – Capitala Tineretului din Romania 2019-2020, in cadrul celei de-a patra ediții a Summitului Tinerilor, proiect organizat anual in orașul care poarta titul de „Capitala Tineretului din Romania”. Sub egida sloganului „Imagineaza!…

- Ziarul Libertatea lanseaza un proiect jurnalistic inedit: volumul in serial, „Istoria celui de-al Doilea Razboi Mondial, vazuta prin bancnote și timbre”. O radiografie unica a celei mai sangeroase conflagrații din istoria omenirii, reflectata in piese de colecție filatelica, in documente fotografice…

- Miercuri, 23 octombrie 2019, ora 19, la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul din Timișoara, va avea loc prezentarea in premiera a concertului Apa Sambetei, un spectacol concept alegoric original de muzica, lumina și imagine, de durata a aproximativ 80 de minute, avand la baza motive muzicale și imagistice…

- La finele lunii septembrie, la Abu Dhabi, in Emiratele Arabe Unite, a avut loc The MILSET Expo-Sciences International (ESI) 2019, o expozitie internationala de lucrari de cercetare scolara realizate de catre elevi de pe cinci continente.Evenimentul a fost unul amplu, beneficiind de participarea a ...

- Un birou confortabil si bine organizat este un birou in care progresul vine de la sine. Pornind de la acest gand, DistinctMob SRL a pus bazele unei game variate de piese de mobilier office, realizate din cele mai bune materiale. Compania considera ca timpul petrecut la birou trebuie sa fie…

- Taiwanezii de la Acer au compeltat familia Concept D Pro cu notebook-uri echipate cu grafica atat de performanta incat pot fi folosite si de ingineri care dezvolta softuri sau inteligenta artificiala. Ideea de...

- Potrivit primarului Municipiului Slatina, Emil Mot, fondurile pentru acest parc, numit 'Parcul Tineretului', au fost asigurate integral de la bugetul local, iar majoritatea lucrarilor au fost finalizate pentru a putea fi deschis parcul, insa mai sunt de finalizat lucrarile la terenul de sport multifunctional,…