(P) Prepararea cafelei

Stiri pe aceeasi tema

- Un magazin Starbucks din București a fost inchis temporar de ANPC, dupa ce au fost gasite vitrine neigienizate și placi de gresie fisurata sau sparta. Un magazin Starbucks din Bucuresti a fost inchis temporar de catre comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), dupa ce au…

- Proaspat prajita, cafeaua VIVA Direct Trade El Salvador are un gust unic, pe care poți sa il savurezi doar in stațiile OMV. Boabele 100% Arabica, culese special pentru OMV, creeaza o cafea cu aciditate scazuta și aroma intensa, cu note dulci de ciocolata și alune de padure, care iți incanta papilele…

- Te tenteaza gandul sa-ți cumperi un espressor de cafea, iar dintre toate modelele - aparatele de cafea cu capsule ți se par cele mai confortabile și mai potrivite pentru nevoile tale. Cu toate astea, vezi ca pe piața exista atat de multe modele, de la diferite branduri, incat nu prea știi asupra caruia…

- Noua cafea VIVA Direct Trade El Salvador strabate un drum lung pana in stațiile OMV. Cultivata in inima El Salvadorului, in solul bogat in minerale din lanțul muntos El Balsamo, in apropierea vulcanului San Salvador, ea ajunge in prajitoriile noastre din Italia și mai apoi in ceștile de cafea pe care…

- Noua cafea VIVA Direct Trade El Salvador strabate un drum lung pana in stațiile OMV. Cultivata in inima El Salvadorului, in solul bogat in minerale din lanțul muntos El Balsamo, in apropierea vulcanului San Salvador, ea ajunge in prajitoriile noastre din Italia și mai apoi in ceștile de cafea pe care…

- Nicolae Mușat (36 de ani), fost fundaș cu 226 de meciuri in Liga 1, a dezvaluit, in direct la GSP Live, cu ce se ocupa dupa retragerea din fotbalul profesionist. Fostul fotbalist a spus ca, alaturi de soția acestuia, a deschis o afacere cu cafea, menționand ca, in ziua de azi, este mult mai ocupat…

- Cei care consuma cafea in mod regulat știu ca atunci cand iau o pauza intervine sevrajul și singura cale de a scapa de starile neplacute pare a fi o ceașca de cafea. Din fericire, oamenii de știința din Australia au descoperit o alta metoda mai buna care ajuta in aceste cazuri.

- Pana pe 7 februarie 2023, hipermarketurile Auchan din intreaga țara organizeaza tradiționalul Targ de Cafea și Ceai, ajuns anul acesta la cea de-a XI-a ediție. Iubitorii acestor produse vor regasi atat in magazine, cat și online, pe auchan.ro, peste 330 de articole cu gusturi și arome inedite și vor…