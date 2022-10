Julius Meinl relanseaza, cu ocazia Zilei Internaționale a Cafelei, o inițiativa prin care iși dorește ca iubitorii de cafea sa savureze in continuare atat un produs bun, cat și o experiența memorabila, protejand in același timp planeta. In parteneriat cu Institutul Jane Goodall, Julius Meinl va planta, pentru al doilea an consecutiv, un arbore in numele fiecarei locații partenere participante la campanie, pentru a marca astfel alegerea lor de a servi oaspeților o cafea provenita din surse sustenabile. Aceasta acțiune este parte a proiectului de reimpadurire a Tanzaniei, una dintre zonele din care…