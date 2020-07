(P) Plaje exotice, atracții istorice și mănăstiri idilice, trio ideal pentru vacanța în Skiathos Skiathos il are pe „vino incoace” și face parte din cele mai nimerite destinații pentru vacanța mult așteptata de peste an. De mici dimensiuni – doar 50 de kilometri patrați, bucata de pamant din Marea Egee este parte integranta a Arhipelagului Sporadelor de Nord, alaturi de Alonissos, Skyros și Skopelos. Acesta este un loc care, de-a lungul timpului, le-a facut cu ochiul romanilor, bizantinilor, venețienilor și otomanilor. Așa ca, la fel ca majoritatea insulelor elene, și Skiathos a avut un trecut agitat istoric și o cultura plina de amprentele cuceritorilor. In ziua de azi, insula este un mic… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Skiathos este una dintre cele mai atractive insule din Grecia și reprezinta un loc perfect pentru petrecerea unei vacanțe pe care nu ai vrea-o incheiata. Micuța insula din Marea Egee face parte din Arhipelagul Sporadelor, alaturi de Skyros, Alonissos și Skopelos și se intinde pe o suprafața de 50 de…

- Insula aflata chiar in largul coastei de est a Greciei, Skiathos se gasește cel mai aproape de continent și a intrat rapid in topul preferințelor europenilor pentru ca poți ajunge foarte ușor aici, cu avionul. In plus, deși este o o insula mica și compacta, cu o lungime de doar 12 km și o lațime de…

- Atunci cand vine vorba despre petrecerea unei vacanțe ireproșabile, demna de amintit și de povestit, Skiathos reprezinta o certitudine. Micuța insula din Marea Egee, ce face parte din grupul Sporadelor de Nord, are o suprafața de doar 49 de kilometri patrați și o multitudine de atracții.Exploreaza insula…

- Arhipelagul elen este bogat in oferte de vacanțe de vis, iar unul dintre locurile de top ale Greciei este Skiathos. O micuța insula din Marea Egee, face parte impreuna cu insulele Skyros, Alonissos și Skopelos din Sporadele de Nord, unul dintre uimitoarele arhipelaguri grecești. Skiathos deține toate…

- Insula greceasca de o frumusețe rapitoare, Skiathos este una dintre cele mai populare destinații de vacanța, o incantare pentru vizitatori din toate colțurile lumii. Vegetația densa și albastrul sclipitor al marii ce mangaie țarmuri nesfarșite i-au adus denumirea de „insula de smarald”. Și este cu adevarat…

- Anul 2020 va ramane cu siguranța unul memorabil in istoria omenirii, marcat de incertitudini și temeri. Insa cum turismul reincepe incet-incet sa se reorganizeze in condiții de siguranța, iar vara este in toi, acesta este cel mai bun prilej pentru a planifica și o vacanța de neuitat. Grecia primește…

- AeroVacante, parte a Grupului Aerotravel, a anuntat miercuri ca deschide sezonul vacantelor in insula Skiathos, cu plecari din Bucuresti, Timisoara si Cluj- Napoca, in perioada 4 iulie - 3 octombrie, iar sejururile pornesc de la 199 euro, la care se adauga taxele de aeroport in valoare de 95 euro de…