(P) Obiective pe care să le descoperi într-o vacanță în Antalya Una dintre cele mai populare destinații estivale, Antalya este ofertanta atat din punct de vedere istoric, cat și prin prisma comorilor naturale cu care se mandrește in lume. De la situri arheologice bine pastrate, moschei, cetați și pana la plaje, golfuri turcoaz, parcuri naturale sau cascade, intr-o escapada in imperiul all inclusive al Turciei poți imbina de minune experiențele culturale cu relaxarea la soare. Destinația vedeta a noului an, Antalya poate fi descoperita in acest sezon estival alaturi de AeroVacanțe . Turoperatorul a lansat ofertele Early Booking la pachetele cu zbor charter… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de patronul firmei de deratizare din municipiul Timisoara sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa si traficul de produse sau substante toxice in forma continuata (trei acte…

- “Suntem doar noi este despre fiecare moment in care am suferit sau in care am fost cu adevarat fericiți. In timp, relațiile și sentimentele noastre trec prin transformari uneori greu de observat. Se pot deteriora pana la incheiere sau se pot trezi din nou la viața cu entuziasm. Toate experiențele triste…

- Bomba chimica de la Timișoara - adica deratizarea care a omorat o mama și doi copii și a bagat in spital alți 30 de oameni – este acum dezamorsata de autoritați. Felul in care autoritațile au gestionat criza de la Timișoara amintește de alte crize recente ale sitemului de urgența. Cele 15 apeluri (din…

- Mai multi locatari dintr-un bloc din Timisoara au ajuns la spital in acest sfarsit de saptamana, iar trei persoane, dintre care doi copii, au decedat. Cauza ar fi o deratizare care s-a facut in imobil, fara...

- Marți dimineața, in 3 unitati medicale din Timisoara sunt internate 28 de persoane din blocul in care doi copii si o femeie au murit dupa efectuarea deratizarii, se arata intr-o informare a Ministerului Sanatatii.

- O mama și copilul ei de trei ani, dar și un bebeluș de zece zile care locuia pe același palier au murit in urma unei operațiuni de deratizare efectuata intr-un apartament din Timișoara. Substanța toxica responsabila de moartea acestor persoane este fosfura de aluminiu, care este foarte nociva pentru…

- Constantin si Elena. Enigma dacilor de pe Arcul lui Constantin Dar cel mai mare imparat roman de origine dacica este Constantin, primul imparat crestin din istorie. S-a nascut la sud de Dunare, in anul 280 la Naissus, cunoscut azi sub numele de Nis, pe atunci provincia Moesia Superior. Tatal sau, imparatul…

- Inotatorii de la Reșița 07 au caștigat in total 63 de medalii: 31 de aur, 27 de argint și 5 de bronz. Enumeram cateva rezultate deosebite ale reșițenilor: Nuțeanu Teodor – 6 medalii de aur, Boldan Anca – 4 medalii de aur și 1 medalie de argint, Kuhn Alexandru –…