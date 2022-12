Stiri pe aceeasi tema

- Spalarea lingurilor, furculițelor și cuțitelor nu este suficienta pentru ca acestea sa arate bine. Cu siguranța ai observat și tu ca, dupa procesul de curațare, pe unele dintre instrumentele amintite apar pete. Afla in randurile de mai jos cum sa redai stralucirea tacamurilor vechi. Trucul pe care trebuie…

- Pregatit de orice provocare: noul Mercedes-Benz GLC, cu 6 cm mai lung, este maiconfortabil si mai spatios decat a fost vreodata. Programeaza un test drive la 0232 933 sau pe casaauto-testergrup.ro Echiparile pentru exterior ale noului model GLC SUV. Liniile clare si proportiile dinamice caracterizeaza…

- Indiferent de modul in care iți place sa faci baie sau duș, este important sa conștientizezi faptul ca baile pot sa acumuleze umezeala și pot consuma multa energie. Asta inseamna ca trebuie sa gandești exact un plan de mobilier in funcție de consumatorii de electricitate, pentru a nu avea parte de alte…

- Indiferent daca te afli in categoria femeilor care au o intreaga colecție de produse cosmetice, organizate pe categorii, momente ale zilei și probleme ale tenului pe care le pot remedia sau daca ești mai degraba minimalista cand vine vorba despre ingrijirea tenului și iți limitezi rutina zilnica la…

- Probabil ca ai spune ca este imposibil ca o femeie de 50 de ani sa arate ca o femeie de 30 sau 40 de ani dar sa știi ca este posibil. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix…

- Soluția ministrului Energiei pentru frigul din casele romanilor: „Port blugi in casa, indiferent de anotimp” Soluția ministrului Energiei pentru frigul din casele romanilor: „Port blugi in casa, indiferent de anotimp” Odata cu criza energetica și creșterea galopanta a prețului la curent și gaz, mai…

- Ministrul Energiei, mesaj pentru romanii afectați de criza energetica: ”Eu in casa stau in blugi, indiferent de anotimp” Ministrul Energiei, Virgil Popescu, da asigurari romanilor care se afla in fața unei crize energetice in iarna care urmeaza, ca el sta in casa in blugi. Asta in contextul in care…