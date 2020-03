Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana, ziarul Libertatea va propune doi autori romani – unul care vorbește despre misterul feminin și celalalt care știe sa se adreseze copiilor.Despretristețea femeilor frumoase (Andrei Ruse, Editura Hyperliteratura)Chiar inaintea lui 8 martie, aceasta cartevine sa ne aminteasca despre…

- Cantaretul Enrique Iglesias si fosta jucatoare de tenis Anna Kournikova vor deveni din nou parinti, scrie revista ¡Hola!, care a publicat in exclusivitate cateva imagini realizate in timpul unei plimbari a celor doi cu barca in Miami.Potrivit imaginilor, Kournikova ar trebui sa nasca cel tarziu…

- Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti redeschide aplicatia online pentru 14 cupluri, din cele 1.000 disponibile pe 2019, cuprinse in proiectul „O Sansa pentru Cuplurile Infertile – FIV 2". Cei interesati se pot...

- "Subiectul acesta s-a nascut din decizia Guvernului de a nu mai permite cumularea pensiei cu salariul in institutii publice. Si, aici au fost discutii. Exista un punct de vedere destul de clar al nostru ca ar fi bine, fara a creste varsta de pensionare, sa se dea posibilitatea in anumite domenii…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a luat apararea unui controversat proiect de lege ce ar permite sanctionarea judecatorilor care se opun reformelor in justitie, intr-un interviu difuzat duminica de postul public de televiziune TVP, preluat de dpa, scrie agerpres.ro. Aceasta lege este "necesara",…

