- Plan B Entertainment, compania lui Brad Pitt, care a realizat filme precum The Big Short, a acceptat sa vanda o participație "semnificativa" catre Mediawan SA, conglomeratul media francez din spatele serialului de succes Call My Agent, scrie Bloomberg, relateaza Mediafax. Fii la curent cu…

- Brazilia este in lacrimi! Echipa naționala a fost eliminata in duelul din sferturile Campionatului Mondial de Fotbal, dupa un meci decis in urma loviturilor de departajare. Neymar este devastat. A transmis ca sunt șanse mici sa mai participe la un alt turneu final. A fost meciul in care atacantul l-a…

- Argentina a caștigat cu 2-0 partida cu Polonia și a terminat pe primul loc in grupa C de la Campionatul Mondial de Fotbal, chiar daca a pierdut, surprinzator, confruntarea de debut cu Arabia Saudita. In meciul decisiv, Lionel Messi a ratat un penalty și a egalat un record negativ. Lionel Messi, cel…

- Nr. 63.547 din 22.11.2022 Depistare a politistilor pentru infractiuni la Legea 333 2003 La data de 21.11.2022, politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica s au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in urma unor controale efectuate pe linia respectarii prevederilor legale privind paza obiectivelor,…

- La data de 28 noiembrie 2022 il vom comemora pe Eroul Națiunii Romane, pr.dr.VASILE LUCACIU, la 100 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Ieri, 15 noiembrie 2022, un grup numeros de satmareni de la Asociația pensionarilor, indrumați de doamna Livia Haidu, a poposit in municipiul Carei unde au fost…

- Au mușamalizat totul! Accident mortal de munca la Carei, in plin centrul orașului, la data de 5 noiembrie 2020. NICIUN comunicat despre accident…de parca nici nu ar fi existat. Priviți cate instituții sunt acolo prezente… Accident tragic la Carei Doar altarul de flori mai amintește despre accidentul…

- Primariile municipiilor Carei și Satu Mare nu marcheaza pe paginile lor oficiale ziua eliberarii acestor orașe de catre Armata Romana in octombrie 1944. Ambele primarii sunt conduse de primari de la UDMR dar avand in vedere ca sunt beneficiari ai tuturor avantajelor ca demnitari romani ar trebui sa…

Starul american Brad Pitt a inaugurat discret in acest weekend, in Finlanda, prima expozitie continand sculpturile sale, informeaza AFP.