In trecut, incalțamintea de acest gen era rezervata doar sportivilor profesioniști care o purtau zilnic in timpul antrenamentelor și in lupta cu alți concurenți. In prezent, de mai multe sezoane incoace, pantofii sport reprezinta un element de nelipsit al ținutelor vestimentare de dama, atat in stil elegant, cat și streetwear. Bineințeles ca sneakerșii au luat cu asalt garderoba tuturor femeilor și astfel au devenit un adevarat must have in sezonul de primavara, vara și chiar toamna. Cu ce se poarta pantofii sport de dama? Iata trei indicii care te vor ajuta sa creezi outfit-uri cu ajutorul pantofilor…