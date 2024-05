Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul Informatic Integrat pentru emiterea actelor de stare civila, care le permite cetațenilor sa obțina certificate de naștere și deces in format digital, a fost extins in alte 25 de localitați din județele Cluj, Iași, Constanța, Ialomița, Sibiu și Timiș, anunța Ministerul Afacerilor Interne, scrie…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta o noua extindere a Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila (SIIEASC) cu 25 de localitati din judetele Cluj, Iasi, Hunedoara si Ialomita.

- Primarul interimar al municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dancus, anunța o investiție semnificativa in infrastructura medicala a orașului, inființarea unei secții de oncologie și extinderea secției de ingrijiri paliative la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea”. ,,Nu facem rabat la sanatatea…

- Deși nu este inceput de an școlar, la Direcția de Evidența a Persoanelor din cadrul Primariei Municipiului Timișoara au fost depuse un numar uriaș de cereri. Din aceasta cauza, funcționarii vor lucra cu program extins in acest weekend, pentru a rezolva numarul mare de solicitari, scrie ziuadevest. Extinderea…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin DRDP Iași, a scos la licitație proiectul pentru elaborarea documentației tehnice, proiect tehnic de execuție, asistența tehnica și execuție lucrari la obiectivul „Pod DN 29A, km 22+859”, care leaga județele Suceava și Botoșani. Termenul…

- Comunicat, Catalin Silegeanu: Vine campania electorala. In sfarșit, primarul Cosmin Andrei se apuca de treaba Comunicat, Catalin Silegeanu: In sfarșit, primarul Cosmin Andrei a inceput sa acționeze in municipiul Botoșani! Aș fi apreciat cu sinceritate aceste inițiative daca ar fi fost implementate pe…