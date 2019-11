Stiri pe aceeasi tema

- Esti mereu pe fuga dimineata si nu apuci sa servesti micul dejun inainte de a pleca la serviciu? Acest obicei nu este unul sanatos, asa ca iti recomandam sa nu ratezi micul dejun, acesta fiind cea mai importanta masa a zilei.

- Un barbat din Bangladesh a fost arestat pentru ca i-a ras parul soției sale, dupa ce a gasit un fir de par in mancare. Poliția a fost anunțata de localnici, martori la incident, iar barbatul a fost...

- Toata lumea știe cat este de important micul dejun servit in fiecare zi pentru sanatatea noastra. Cu toate acestea, din pacate o mulțime de oameni nu țin cont de aceasta regula și de cele mai multe ori mananca destul de tarziu.

- Mihaela Radulescu a trecut la urmatorul nivel in relația cu fiul sau. Cel de soacra. Chiar daca suna ciudat, Mihaela Radulescu incepe sa-și intre ușor ușor in acest rol, asta pentru ca fiul ei in varsta de 15 ani a inceput sa simta primii fiori ai dragostei.

- Multi oameni sar peste micul dejun pentru ca, mai tarziu, se simt mai flamanzi decat atunci cand n-au mancat nimic dimineata. Insa, potrivit nutritionistilor, oamenii nu se simt flamanzi pentru ca au mancat micul

- Prunele sunt bogate in vitaminele A, B1, B2 si C, minerale (sodiu, potasiu, calciu si fier), precum si in acizi organici, protide si celuloza. Acestea ajuta la eliminarea toxinelor, purificarea ficatului si energizarea intregului organism. Bogatia de fibre pe care le contin accelereaza tranzitul intestinal.…

- Variațiile hormonale îți pot face multe probleme, de la bufeuri, acnee sau subțierea parului pâna la insomnie, agitație sau depresie. Descopera de ce alimentele clasice de la micul dejun îți pot periclita echilibrul hormonal și cum trebuie sa procedezi de acum încolo. …