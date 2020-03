(P) Ceasuri de damă care se potrivesc oricărei ținute Ceasurile de mana nu se vor demoda niciodata și vor ramane mereu un accesoriu potrivit pentru orice ocazie. Fie ca ești o femeie de afaceri, fie ca ești angajata intr-o multinaționala, fie ca ești o mama casnica a carei principala preocupare este sa aiba grija de copii și sa-i duca la gradinița, la școala ori la diferite cursuri, ziua are tot 24 de ore, iar misiunea ta este sa gestionezi timpul cat mai bine. Poate vei spune ca nu ai nevoie de ceas la mana daca ai telefonul mobil. Dar sigur ți s-a intamplat macar o data sa ramai fara baterie și sa te simți ca și cum ai fi lasata in pustietate fara… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

