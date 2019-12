(P) Ce trebuie să știi înainte să închierezi/cumperi un watercooler (P) Ce trebuie sa știi inainte sa inchierezi/cumperi un watercooler Aparatele watercooler au devenit o soluție optima de aprovizionare cu apa pentru instituții, cladiri de birouri, spații comerciale, industria horeca și chiar locuințe personale. Dacă nu dorești să le achiziționezi, ai opțiunea primirii în custodie pe durata unui contract, iar bidoanele sunt livrate conform unui consum estimat. Ca strategie de marketing, poți opta pentru accesorii personalizate cum sunt paharele inscripționate sau vase ceramice pentru apă. Prin instalarea de… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

