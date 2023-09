Ajuns la 37 de ani, Sergio Ramos a avut o cariera de excepție, cu numeroase trofee caștigate in tricoul lui Real Madrid și PSG. Din vara, Ramos s-a intors acasa, la FC Sevilla, unde vrea sa iși incheie cariera. Ramos s-a remarcat ca un fundaș ofensiv și dur, dar in afara terenului a ieșit in evidența prin cele peste 40 de tatuaje pe care le are.