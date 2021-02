(P) adidas Originals lansează modelul ZX 2K Pure, patru combinații impresionante de culori Noua generație a liniei deja iconice ZX vine cu un design perfect exagerat Noua silueta este disponibila in patru combinații impresionante de culori Lansarea este insoțita de al treilea capitol al poveștii ZXience: Centrul ZXience București, 11 februarie 2021 – Inca de la inceputurile sale, ZX a urmarit intotdeauna o inovație neconvenționala, orientata spre viitor. Astazi, adidas Originals prezinta cea mai recenta lansare a liniei iconice de pantofi sport, reimaginand tradiția de a merge impotriva curentului cu silueta ZX 2K Pure. Fabricat dintr-o serie de piese aparent diferite, modelul ZX 2K… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Telefoanele pliabile continua sa starneasca din ce in ce mai mult interesul oamenilor, dar si al companiilor care iși dau silința sa lanseze cele mai inovative dispozitive. Ieri am vazut ca Samsung planuiește lansarea Galaxy Z Fold 3 , iar astazi aflam ca Huawei lucreaza de asemenea la noul model pliabil,…

- Selena Gomez lanseaza melodia "Baila Conmigo", in colaborare cu Rauw Alejandro Selena Gomez a anunțat lansarea primului sau EP in limba spaniola. Artista a inceput prin lansarea melodiei "De Una Vez", in limba spaniola, iar acum Selena lanseaza colaborarea cu Rauw Alejandro - "Baila Conmigo". EP-ul…

- Daca este ceva ce toti am descoperit in 2020 atunci acest lucru este importanta atmosferei din propriile noastre locuinte. Pentru ca am fost obligati sa ne petrecem atat de mult timp acasa, fiecare dintre noi s-a confruntat cu propriile sale nemultumiri privind unele aspecte ale locuintei sale, de la…

- La inceputul anului 2010, Pagani lansa Zonda Tricolore. Unicatul expus atunci in cadrul Salonului Auto de la Geneva a fost proiectat pentru a sarbatori 50 de ani de la debutul diviziei de zbor acrobatic Frecce Tricolori. Acum, pentru a celebra 60 de ani de la inființarea diviziei italiene, Pagani lanseaza…

- XPG a anunțat lansarea coolerului cu racire pe lichid XPG LEVANTE 360. Acesta este un cooler pentru procesor cu racire pe lichid și 3 ventilatoare, reprezentand soluția de top Asetek cu tehnologie de pompare Asetek din generația a 7-a și un design modern, care confera personalitate oricarui PC de gaming.…

- Un trend actual, indragit de publicul larg, este al design-urilor interioare ce pun accent pe fototapet. Cei interesati sa obtina un design creativ de actualitate trebuie sa se orienteze dupa fototapetul care poate realiza schimbarea dorita. Un efect de impact, imaginea ideala in fiecare incapere din…

- Trupa timișoreana Phaser anunța un album și lanseaza primul single extras, intitulat “Fast Forward”, impreuna cu un videoclip incarcat de nostalgie. “Anul acesta a fost, și pentru noi, o adevarata provocare și o ocazie de a aborda lucrurile altfel. Am muncit mult și ne bucuram sa anunțam oficial lansarea…

- Actuala generație Mini Countryman va avea un succesor, iar conform oficialilor Grupului BMW, modelul va fi lansat in 2023. Viitorul SUV semnat de constructorul britanic va fi primul Mini fabricat in Germania. Mai precis, acesta va fi asamblat la uzina BMW din Leipzig. In prezent, actualul Countryman…