Ozonoterapia, folosită cu succes pe pacienții COVID-19 în stare gravă Ozonul este unul dintre aliatii medicilor in lupta cu COVID-19, iar noul tratamentul complementar este folosit de astazi si in Galati, pentru a ajuta pacientii in stare foarte grava. Ozonoterapia ajuta organismul infectat sa oxigeneze mai usor organele, in conditiile in care functia plamanilor este mult redusa de atacul bolii. In plus, aceasta terapie slabeste […] The post Ozonoterapia, folosita cu succes pe pacienții COVID-19 in stare grava appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ozonul este unul dintre aliatii medicilor in lupta cu COVID-19, iar noul tratamentul complementar este folosit de astazi si in Galati, pentru a ajuta pacientii in stare foarte grava. Ozonoterapia ajuta organismul infectat sa oxigeneze mai usor organele, in conditiile in care functia plamanilor este…

- Fostul ministru al sanatații, Nicolae Banicioiu, reitereaza pledoaria pentru pacienții non-COVID care continua sa sufere din cauza lipsei de tratamentele de care au nevoie in spitale. Banicioiu susține ca pacienții non-Covid au mari probleme in aceasta perioada pentru ca nu se pot trata in spitalele…

- Primul pacient din Galati, care a primit tratament cu plasma de la un bolnav cu coronavirus vindecat, a murit, fiind vorba despre cazul 1.268 raportat, luni, de Grupul de Comunicare Strategica, relateaza News.ro. Barbatul avea 45 de ani si era asistent social la Caminul de Batrani ”Sfantul Spiridon”…

- Asociația Pacienților din Romania susține ca a primit reclamații privind bolnavii non-COVID, care au fost reprimiți in spitale, dar li s-a cerut sa iși faca pe cheltuiala proprie, testul pentru noul coronavirus, pentru a fi primiți in unitatea medicala. Regulile Institutului National de Sanatate Publica…

- Satele galatene Toflea si Brahasesti, cu aproximativ 9.000 de locuitori, au fost plasate in carantina incepand de duminica, dupa ce o ancheta epidemiologica a stabilit ca 42 de localnici s-au infectat cu noul virus, iar alti 284 au intrat in contact cu acestia, anunta Prefectura. Focarul a fost descoperit…

- Primul pacient tratat cu plasma din Romania s-a vindecat de COVID dupa primirea lichidului sangvinic donat de un alt pacient vindecat. Barbatul de 46 de ani internat la Spitalul Judetean din Galati a primit plasma imbogatita cu anticorpi de la doua persoane care s-au vindecat de coronavirus, anunța…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, anunța ca rezultatele tratamentului cu plasma la bolnavii de coronavirus ar putea avea rezultate care inca se lasa așteptate, dar tratamentul este „promițator”. Rafila a explicat ca medicii lucreaza pe bajbaite, neavand teste care…

- Un ghid pentru pacienții COVID-19 cu forme cronice ale afecțiunii a fost elaborat de epidemiologi in colaborare cu un ONG. Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania – COPAC si Societatea Romana de Epidemiologie au lansat ghidul “Recomandari de protectie pentru pacientii cronici…