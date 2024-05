Stiri pe aceeasi tema

- Romania și-a marit numarul de sportivi care vor participa la Jocurile Olimpice, dupa ce perechea alcatuita din Ovidiu Ionescu si Bernadette Szocs s-a calificat pentru proba de dublu mixt din cadrul competiției de tenis de masa de la Paris. Ionescu si Szocs au ratat doua sanse de calificare directa luna…

- Perechea romano-olandeza Ana Bogdan/Arantxa Rus s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 125 de la Lleida (Spania), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, dupa o victorie clara, cu 6-2, 6-2, in fata surorilor ucrainene Marina si Nadia Kolb.

- Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu au cedat in meciul decisiv care ii putea duce spre Jocurile Olimpice de la Paris in proba de dublu mixt la tenis de masa, ei fiind invinși cu 8-11, 15-13, 14-16, 11-8, 8-11, 11-4, 11-8 de perechea spaniola Maria Xiao-Alvaro Robles in turneul de calificare de la Havirov.…

- Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu au facut, vineri, inca un pas spre Jocurile Olimpice de la Paris, ei ajungand in semifinala KO3 la turneul preolimpic de la Havirov (Cehia). Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu sunt tot mai aproape de JO Perechea tricolora a eliminat perechea americana Nikhil Kumar/Amy…

- Pasionata de viteza, Bernadette Szocs, a noua jucatoare a lumii la tenis de masa, nici nu n-are carnet, dar viseaza se se urce intr-un monopost de Formula 1. Bernadette Szocs traverseaza cea mai buna perioada a carierei. Ajunsa pe locul 9 in clasamentul mondial feminin, calificata la Jocurile Olimpice…

- Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu s-au impus la Campionatelor Nationale, gazduite de Sala Romsilva din Bucuresti. Iulian Chirița a fost incurajat și felicitat de Larisa Iordache. Timp de patru zile in Sala Romsilva din Bucuresti s-a desfașurat ediția 2024 a Campionatelor Nationale de Tenis de Masa.…