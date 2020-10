Stiri pe aceeasi tema

- Arbitrul Ovidiu Hategan a fost delegat de UEFA la partida pe care echipa Atletico Madrid o va disputa, marti (ora 22:00), pe teren propriu, cu formatia RB Salzburg, in Liga Campionilor la fotbal, informeaza site-ul oficial al FRF. Hategan va fi ajutat la cele doua tuse de arbitrii asistenti Octavian…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va conduce meciul dintre Lokomotiv Moscova si Bayern Munchen, care va avea loc marti, de la ora 19:55, in Grupa A a Ligii Campionilor la fotbal, potrivit site-ului UEFA. La meciul de pe Stadionul Lokomotiv arbitri asistenti au fost delegati Vasile Florin Marinescu…

- Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru meciul Lokomotiv Moscova - Bayern Munchen, care se va disputa, marti, in etapa a doua a grupei A din Liga Campionilor.Kovacs va fi ajutat de Vasile Florin Marinescu si Ovidiu Artene. Rezerva va fi Marius Avram. Arbitri VAR pentru acest…

- Istvan Kovacs (36 de ani) va fi la centru in meciul Lokomotiv Moscova - Bayern Munchen din Grupa A Champions League. Lokomotiv Moscova - Bayern Munchen se joaca marți, 27 octombrie, de la ora 19:55. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. In Rusia, arbitrul roman va fi ajutat de asistenții…

- In minutul 29, Tete a deschis scorul cu un șut din interiorul careului, dupa o acțiune excelenta a lui Korniienko, iar patru minute mai tarziu, Varane a inscris in propria poarta, dupa ce a vrut sa respinga o minge din fața lui Dentinho, care ar fi ramas singur cu Courtois. In minutul 42, Tete a…

- CHIȘINAU, 11 sep – Sputnik, Ștefan Ursu. Infectați cu Covid-19 dupa ce și-au petrecut vacanța in Ibiza - Neymar, Di Maria, Icardi, Marquinhos, Mbappe, Navas și Paredes au lipsit din primul unsprezece al campioanei Franței. © AP Photo / Sergei GritsArtur Ionița, interviu exclusiv: ”Obiectivul meu…

- Nominalizat initial la partida Suedia – Franta, programata la 5 septembrie, arbitrul Istvan Kovacs va merge in schimb in Danemarca dupa ce, in contextul pandemiei Covid-19, UEFA a reconfigurat delegarile la partidele din Liga Natiunilor, informeaza FRF, relateaza News.ro.Astfel, brigada condusa…

- Oficialii Universitatii Craiova și fundașul Uros Cosic au decis de comun acord incetarea raporturilor contractuale. Anuntul a fost facut chiar pe site-ul oficial al clubului. „Clubul Universitatea Craiova anunța faptul ca s-a desparțit de Uros Cosic. Ii mulțumim și ii dorim mult succes in continuare”,…