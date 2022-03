Disputa pe tema distribuirii tichetelor de masa pentru cei care s-au vaccinat și nu mai au centre in Timișoara de unde sa le ridice tinde sa se amplifice. Subprefectul Ovidiu Draganescu insista ca municipalitatea putea și trebuia sa preia și sa dea beneficiarilor aceste tichete, dar ca nu dorește pentru ca ar fi prea mulți ... The post Ovidiu Draganescu il face lenes pe bani mulți pe primarul Dominic Fritz appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .