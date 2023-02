Printre cei care au intrat in cursa pentru ultima șansa la America Express, se numara și echipa formata din Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, cei doi fiind deja obișnuiți cu provocarile aduse de aceste probe, caci au mai fost nominalizați și in edițiile anterioare. Dupa ce s-au urcat in mașina unui localnic, cei doi au avut parte de o surpriza neplacuta.