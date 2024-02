Pe Drumul Expres Craiova-Pitesti (DEx 12), in localitatea Bals, judetul Olt, a izbucnit un incendiu la un autoturism aflat in deplasare, soferul, ce era singur in auto, s-a autoevacuat. Incendiul a fost stins, transmite Centrul Infotrafic din IGPR.Traficul este oprit pe ambele sensuri pentru efectuarea cercetarii la fata locului. Circulatia rutiera este deviata pe DN 65 Bals-Slatina.Este estimata reluarea normala a circulatiei in 30 de minute, mai indica sursa citata.