- O romanca are probleme grave cu legea in Italia. Risca mulți ani de inchisoare, caci este acuzata de omor. Femeia a lovit mortal un marocan, in timp ce se afla la volanul mașinii sale. Barbatul a suferit rani foarte grave, care i-au fost fatale.

- O tanara de 24 de ani a trecut prin momente cumplite dupa ce a fost aruncata dintr-o mașina, apoi batuta cu bestialitate. Totul s-a intamplat pe o strada principala din Marina di Carrara, Italia, iar martorii au chemat autoriațile pentru a o salva.

- Pe Drumul Expres Craiova-Pitesti (DEx 12), in localitatea Bals, judetul Olt, a izbucnit un incendiu la un autoturism aflat in deplasare, soferul, ce era singur in auto, s-a autoevacuat. Incendiul a fost stins, transmite Centrul Infotrafic din IGPR.Traficul este oprit pe ambele sensuri pentru efectuarea…

- Scandalul dintre Isabela și Daniel Onoriu este departe de a se termina. Dupa ce a facut publice dovezile prin care demonstreaza ca a fost batuta cu bestialitate, inca soția fostului pilot se simte harțuita de fostul ei partener. Iata declarațiile oferite de Isabela Onoriu, in urma cu puțin timp, in…

- Momente cumplite intampinate de o batrana, de 84 de ani, din Fieni! Pe parcursul zilei de vineri, femeia a fost transportata de urgența la spital, dupa ce a fost lovita de o mașina. Accidentul a avut pe pe drumul național 71, pe raza orașului Fieni. La volanul autoturismului implicat in accident se…

- Momente de panica pentru oameni in Japonia! Vulcanul Suwanose a erupt. Agenția Meteorologica a emis avertizari, iar nivelul de alerta a crescut. Populația a fost nevoita sa ia masuri de urgența.

- Jurnalistul Sorin Ovidiu Balan a trait momente de panica in noaptea dintre ani cand a constatat ca i-a luat foc mașina, pe drumul dintre Predeal și Rașnov.„Ma aflam pe drumul dintre Predeal și Rașnov, nu am vrut sa merg prin Brașov pentru ca este mai aglomerat, iar cand m-am uitat in spate, am vazut…

- Jack Grealish (28 de ani), mijlocașul lui Manchester City, a fost jefuit miercuri, in timp ce formația lui juca la Liverpool (3-1 cu Everton). Bandiții au acționat asupa vilei de 6 milioane de euro in care se aflau la parter zece rude ale englezului. Hoții au plecat cu o prada de peste un milion de…