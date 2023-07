Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo se pregatește de noul sezon al Ligii 1 și a plecat in cantonament in Slovenia.„Cainii” au inca probleme cauzate de interdicția la transferuri, insa Ovidiu Burca se declara optimist.Tehnicianul indeamna la calm și spune ca trupa pe care o conduce va reuși sa faca mutarile pe care și le dorește.„Avem…

- Dupa doar un sezon in Liga a 2-a, Dinamo a reușit sa revina in Superliga, Ovidiu Burca, antrenorul echipei, este conștient de provocarile care ii stau in fața și ințelege necesitatea de a acționa rapid. Tehnicianul așteapta cu nerabdare deblocarea transferurilor și intarirea lotului pentru a se pregati…

- Dinamo a revenit dupa un an in Superliga, 6-1 in tur, 2-4 aseara cu FC Argeș in barajul de menținere/promovare (8-5 la general in favoarea „cainilor”). Ilie Dumitrescu e de parere ca Ovidiu Burca are cel mai mare merit pentru reușita roș-albilor. „Ovidiu Burca e un tip inteligent, care a știut sa gestioneze…

- Florin Raducioiu (53 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre șansele lui Dinamo la promovare și considera ca alb-roșii au o șansa mica la un eventual baraj. Fost jucator la Dinamo, Florin Raducioiu crede ca exista o diferența mare intre echipele din Liga 1 aflate la baraj și cele…

- Ovidiu Burca, antrenorul lui Dinamo, s-a declarat extrem de mulțumit dupa meciul cu FC Buzau, scor 2-2. Tehnicianul și-a laudat elevii pentru reveirea de la 0-2 și a vorbit despre greșeala lui Filip Dujmovic, care a intrat cu mingea in poarta la primul gol al Buzaului. Ovidiu Burca, dupa Buzau - Dinamo…

- Cu cateva zile inainte de o decizie definitiva in privința licenței, Vlad Iacob, administratorul special al clubului Dinamo, a dat semne ca lucrurile merg pe direcția potrivita și ca echipa va primi aprobarea. La ieșirea din cadrul Adunarii Generale a FRF, Vlad Iacob a ținut sa le transmita un mesaj…

- Antrenorul echipei Dinamo, Ovidiu Burca, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca nu stie daca meciul cu CSM Politehnica Iasi, din play-off-ul Ligii a II-a de fotbal, va fi decisiv pentru promovarea echipei sale in Superliga si ca nu vrea sa puna o presiune suplimentara in acest sens pe jucatorii…

- Daniel Oprița (41 de ani), antrenorul Stelei, s-a aratat total dezamagit de prestația elevilor lui din meciul cu Gloria Buzau, pierdut de „militari” cu 0-1, in runda cu numarul 5 din play-off-ul Ligii 2. Tehnicianul „militarilor” a spus ca jucatorii Stelei au intrat cu frica pe teren, menționand ca…