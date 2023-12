Stiri pe aceeasi tema

- Modificare importanta: Poliția Locala ii poate amenda pe troninetiști!Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect care modifica Legea politiei locale 155/2010, in sensul ca sunt acordate politiei locale atributii de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale pentru incalcarea normelor…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de intensificari ale vantului, viscol si precipitatii insemnate cantitativ in judete din sudul, centrul si nord estul tarii, valabila pana duminica seara. In perioada 25 noiembrie, ora 10:00 26 noiembrie, ora 18:00, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea,…

- Ministerul Finantelor se pregateste sa lanseze o noua emisiune de titluri de stat Fidelis adresata micilor investitori pentru care cel mai probabil subscrierile vor incepe saptamana viitoare si se vor incheia la jumatatea lunii decembrie, potrivit informatiilor ZF.Listarea la Bursa de Valori Bucuresti…

- Sambata, 25 noiembrie: Crosul Unirii 2023, in Șanțurile Cetații din Alba Iulia. Program și condiții de participare Iubitori ai sportului de toate varstele sunt așteptați sambata, 25 noiembrie, la Crosul Unirii de la Alba Iulia. Evenimentul se va desfașura, incepand cu ora 10:30, in Șanțurile Cetații…

- Conform contractului de asociere in participatie din noiembrie 2022 incheiat intre Navalex Plus SRL si Stejarul SRL, in calitate de asociat finantator, costurile necesare investitiei propuse vor fi suportate de catre Stejarul SRL. Prin proiectul depus se doreste implementarea urmatorului proiect imobiliar:…

- Cand Hamas a lovit, la 7 octombrie, spulberand fara prea mare efort toate masurile de securitate (atenție, de cel mai inalt nivel!) existente la granița israeliano-palestiniana, Tel Avivul a fost prins cu pantalonii jos. Un asemenea eșec umilitor, pus in carca Mossad, afecteaza toata piața „intelligence-ului”,…

- Prin intermediul Fundației Romania-Olanda, un alt proiect cu participare internaționala a implicat tineri de la Colegiul Național Pedagogic ”Carol I”. De data aceasta a fost vorba despre ”Moving Democracy Online”, derulat la Haga, in Olanda, cu participare din țara gazda, Romania, Grecia, Polonia și…

- Ministerul Finantelor a listat la BVB cinci emisiuni de titluri de stat FidelisMinisterul Finantelor (MF) a atras 534,8 milioane lei si, respectiv, 191,3 milioane euro (valori insumand aproape 1,5 miliarde lei) prin a treisprezecea oferta primara de vanzare de titluri de stat pentru populatie (Fidelis)…