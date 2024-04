Stiri pe aceeasi tema

- Statul se imprumuta din nou de la populație! Romanii pot investi in titluri Fidelis in perioada 8 - 17 aprilie 2024. Ministerul Finantelor vinde noi titluri de stat si ofera o dobanda fixa de 7%.

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a spus ca romanii vor primi pensiile majorate din luna septembrie 2024.”Inca din 2021 a inceput procesul de digitizare, de reevaluare a dosarelor de pensii. Intr-o proporție foarte mare, peste 95%, toate aceste date pe care romanii le au cu privire la aceste…

- Diana Ion (23 de ani) și Elena Taloș (28 de ani) au concurat duminica dimineața la CM in sala de la Glasgow in proba de triplusalt, unde cele mai bune sarituri au fost de 13,73 m, respectiv 13,65 m. Alina Rotaru-Kottmann intra in concurs in aceasta seara, de la 21:15, la saritura in lungime. In ultima…

- Pentru prima data, romanii iși vor alege anul acesta europarlamentarii, parlamentarii, primarii, Consiliile Județene și președintele. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat cand vor avea loc alegerile: romanii vor merge la urne in 9 iunie, 15 și 29 septembrie și 8 decembrie. Coaliția de guvernare a stabilit…

- Primele imagini publice cu casa de lux a Vladuței Lupau. Cantareața de muzica populara s-a ferit sa faca publice cadre din locuința sa din Cluj-Napoca, din dorința de a se feri de situații neplacute. Ce detalii atrag atenția acum, dupa viralizarea fotografiilor. Cum iși gestioneaza Vladuța Lupau activitatea…

- Smiley și Gina Pistol, impreuna cu Josephine, fetița lor, se afla acum in America. Sunt in Los Angeles, acolo unde artistul nu se dedica total familiei lui, caci are și de munca. In urma cu cateva zile, Smiley, Gina Pistol și Josephine s-au imbarcat in avion cu destinația Los Angeles. Pentru artist…

- Romanii au consumat mai multe medicamente in 2023, iar Sun Pharma, care include și Terapia Cluj s-a clasat pe primele poziții de pe piața farmaceutica in ceea ce privește numarul de unitați vandute și valoarea acestora.

- Debitul Dunarii la intrarea in tara sectiunea Bazias va fi in scadere in primele trei zile pana la valoarea de 7.200 metri cubi secunda mc s , apoi in crestere la sfarsitul intervalului pana la valoarea de 7.600 mc s, situandu se peste media multianuala a lunii ianuarie 4.950 mc s , informeaza agerpres.roConform…