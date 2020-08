OUG care majora etapizat alocațiile copiilor, respinsă în Senat Senatul a respins marți Ordonanța de urgența prin care alocațiile copiilor urmau sa fie majorate cu 20% de la 1 septembrie. Astfel, daca și votul din Camera Deputaților va fi similar, ramane in vigoare legea care obliga Guvernul sa dubleze alocațiile, nu se le mareasca etapizat. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

