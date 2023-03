In acest fel se flexibilizeaza optiunile de utilizare a instrumentelor de plata de catre aceste institutii, mai arata comunicatul de presa al Guvernului. Masura legislativa va asigura predictibilitatea in finantarea achizitiilor pentru aparare si pentru executarea misiunilor specifice institutiilor din domeniu. Actul normativ adoptat va contribui la preintampinarea unor situatii inregistrate in ultimii ani, cum ar fi nefinalizarea la termen a unora dintre procedurile de atribuire a contractelor de achizitii in domeniul apararii, neinitierea ori intarzierea derularii unor programe de inzestrare,…